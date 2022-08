Samsung lancia Odyssey Ark, primo monitor da gaming 4K curvo da 55' al mondo

Dopo l’annuncio del primo monitor Odyssey 4K da 240Hz, Samsung annuncia in queste ore il lancio globale di Odyssey Ark, il primo display da gaming curvo da 55 pollici 1000R al mondo con refresh rate elevato e un controller esclusivo mai visto prima su altri monitor da gaming della medesima gamma.

L’innovativo Odyssey Ark, come spiegato dal colosso sudcoreano nel comunicato stampa dedicato, è progettato per offrire esperienze cinematografiche e di gaming senza precedenti grazie all’ampio pannello curvo Quantum Matrix da 55” che avvolge il campo visivo dell’utente. A tale proposito, troviamo la modalità Cockpit che consente allo schermo di ruotare grazie allo HAS (Height Adjustable Stand).

Dal punto di vista meramente tecnico, Odyssey Ark ha un rapporto di contrasto 1.000.000:1 e sfrutta il Neural Quantum Processor Ultra per elevare ulteriormente la qualità dei contenuti mostrati su display. Insieme alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, l'Odyssey Ark combina una risoluzione 4K (3.840 x 2.160) con tempo di risposta di 1 ms (GtG) e supporto a AMD FreeSync Premium Pro. Non manca poi un sistema audio formato da quattro altoparlanti (due centrali e due agli angoli) potenziato da AI Sound Booster e Dolby Atmos. Il sistema beneficia poi del Samsung Gaming Hub, piattaforma per gaming in streaming che si appoggia a servizi come NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Amazon Luna.

Il controller Ark Dial a energia solare permette infine di controllare rapidamente e in maniera estremamente semplice una varietà di impostazioni, tra cui Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings e Game Bar. La prima modalità citata, nello specifico, permette di regolare le dimensioni dello schermo tra 55 e 27 pollici, cambiare la posizione dello schermo e persino cambiare il rapporto dello schermo tra 16:9, 21:9 e 32:9. l'Ark Dial può anche essere ricaricato tramite una connessione USB Type-C, eliminando la necessità di batterie usa e getta.

Al momento la pagina ufficiale italiana non mostra ancora informazioni riguardo Odyssey Ark, mentre negli Stati Uniti è disponibile sul portale dedicato al prezzo già confermato di 3.499,99 Dollari.

Restando dal produttore sudcoreano, ecco tutti gli annunci dell'evento Unpacked 2022.