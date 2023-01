Samsung lancia Odyssey Neo G7, monitor Mini-LED 4K da 43 pollici

Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio globale di Odyssey Neo G7, il primo monitor da gaming caratterizzato da un pannello Mini-LED 4K piatto, progettato per offrire ai giocatori una qualità delle immagini ancora più elevata e immersiva.

Questo modello specifico arriverà globalmente dal primo trimestre del 2023 portando un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160) ai gamer che vogliono il meglio del meglio dalle loro esperienze di gioco. Con VESA Display HDR600 e certificazione HDR 10+, si spinge al massimo per garantire la migliore grafica possibile, grazie anche alla tecnologia Quantum Matrix di Samsung per neri più ricchi e un'espressione cromatica più ampia. In aggiunta, il trattamento applicato al display riduce il riflesso della luce sul pannello, ergo le distrazioni durante le sessioni di gioco più intense.

Samsung Odyssey Neo G7 è adatto a qualsiasi piattaforma di gioco dato che supporta DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, oltre a WiFI 5 e Bluetooth 5.2. Il display ha poi una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), luminosità di 400nit e Flex Move Screen per regolare le dimensioni dello schermo tra 20 e 43 pollici. In aggiunta a tutto ciò, la Samsung Game Bar è disponibile per modificare le impostazioni senza abbandonare la sessione di gioco, attivando HDR, VRR e il visualizzatore degli FPS.

Tra le altre funzionalità proprietarie spiccano Samsung Smart Hub per accedere ad app tipiche delle smart TV come Prime Video, Netflix e YouTube senza nemmeno avviare il PC o connettersi ad altri dispositivi; e il Samsung Gaming Hub, piattaforma all-in-one per accedere rapidamente all’app Xbox e a NVIDIA GeForce NOW.

Nel mentre, vi rimandiamo alla nostra prova del monitor Samsung Odyssey Ark.