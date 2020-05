Samsung lancia le 'Offerte Imperdibili': fino al 50% di sconto fino al 3 Maggio

Nuova promozione di Samsung sul proprio sito web ufficiale. La società coreana ha infatti lanciato le "Offerte Imperdibili" che fino al 3 Maggio 2020 permetteranno di ottenere sconti fino al 50% su tantissimi prodotti già scontati.

Come si può vedere nella pagina dedicata, l'offerta messa su da Samsung aggiunge uno sconto extra ai prodotti a cui il prezzo è stato già tagliato. Basta infatti scegliere uno dei dispositivi presenti nella pagina ed aggiungerlo al carrello per ottenere uno sconto extra immediato del 10%.

Dal fronte degli smartphone rientrano nell'offerta il Samsung Galaxy A40, A30s, ma anche il Galaxy A71 e Galaxy A51. Salendo di fascia però troviamo anche il Samsung Galaxy Note10 Lite, il Galaxy Note ed il Galaxy Note 10+.

Per quanto concerne i tablet invece, Samsung sconta il Galaxy Tab S6 ad 10,5 pollici WiFi Only ed il modello con supporto LTE.

Tra gli indossabili, invece, è possibile acquistare a prezzo ridotto le Galaxy Buds, le cuffie Bluetooth senza fili, ma anche il Galaxy Active2 con cassa da 40mm in varie colorazioni.

Non mancano ovviamente i televisori: tra i quelli presenti in lista citiamo l'RU7170 2019 da 43 pollici UHD 4K, ma anche l'RU7400 da 50 pollici, il The Frame 4K da 49 pollici del 2019 ed i QLED Q90R da 65 pollici ed il Q85R.