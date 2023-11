Samsung lancia le offerte del Single Day Black Friday: che sconti!

Nel contesto del Black November di Samsung, il ben noto brand ha tutta l'intenzione di festeggiare come si deve l'imminente Single Day. Di mezzo ci sono molteplici sconti non di poco conto su smartphone Samsung Galaxy e non solo, visto che tra le categorie di dispositivi coinvolte troviamo anche tablet, computer portatili, smartwatch e così via.

Le offerte prenderanno il via nella notte italiana tra il 10 e l'11 novembre 2023 (sì, tutto partirà poche ore dopo la pubblicazione di questa notizia), arrivando a proporre sconti fino al 40% sui dispositivi coinvolti. Tra l'altro, se si accede col proprio account Samsung sarà possibile ottenere un ulteriore risparmio del 5% sul valore del carrello. Insomma, l'azienda ci sta dando dentro per il mese del Black Friday.

Nonostante l'iniziativa, che rimarrà attiva fino al 13 novembre 2023 (ma alcuni sconti potrebbero terminare prima), non sia ancora stata avviata al momento in cui scriviamo, consultare il portale ufficiale di Samsung consente di farsi un'idea sule offerte, visto che l'azienda ha deciso di fornire più di qualche "spoiler" (come d'altronde potete vedere anche mediante lo screenshot presente in calce).

Per farvi un esempio concreto, per 24 ore ci saranno prezzi speciali, compreso un Samsung Galaxy S23 Ultra proposto a 1.481,22 euro (anziché 1.899 euro) solamente per la giornata dell'11 novembre 2023. Si potrà poi portare a casa Samsung Galaxy Z Fold5 a 1.840,02 euro (al posto di 2.359 euro), mentre Samsung Galaxy A54 5G avrà un costo pari a 444,52 euro (anziché 569,90 euro). Insomma, potrebbe magari interessarvi tenere d'occhio il sito Web ufficiale di Samsung nelle prossime ore.