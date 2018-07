Samsung lancia il programma di noleggio per i Galaxy, Smart Rent

Samsung ha annunciato un nuovo programma che consentirà agli utenti di avere sempre l'ultimo dispositivo della gamma Galaxy in tasca. Si tratta di Smart Rent, nato grazie all'accordo stilato dalla compagnia coreana con Personal Rent, una società del gruppo BNP.

Attraverso questo programma Samsung, per la prima volta nella sua storia, metterà a disposizione degli utenti privati un servizio di noleggio per accedere alle ultime novità della linea Galaxy, consentendo loro di avere sempre in tasca l'ultimo smartphone di fascia alta.

Estremamente interessante il fatto che Samsung Rent permetterà di ottenere non solo l'ultimo top di gamma della famiglia Samsung Galaxy, ma anche la copertura assicurativa contro danni accidentali e furto.

Dopo dodici mesi, gli utenti saranno liberi di tenere il dispositivo o, in alternativa, di passare al nuovo Galaxy, senza dover attendere la scadenza di contratti pluriennali e senza penali.

Come emerso anche dal Samsung Trend Radar, lo studio promosso dall’azienda nel mese di aprile di quest’anno, lo smartphone è il dispositivo tecnologico più amato dal 62% degli italiani, che insieme ci trascorre fino a 90 minuti ogni giorno (34%). Per molti rappresenta il primo e l’ultimo contatto con il mondo al loro risveglio (68%) o prima di addormentarsi (77%), e la soluzione più praticata per fare shopping online (78%) o per comunicare con gli amici (85%), ma anche per svolgere le commissioni personali quotidiane (82%). Secondo una recente ricerca realizzata da Doxa, inoltre, il 35,3% dei possessori di smartphone spende oltre €600 per l’acquisto del telefono, più di uno su 2 (53,9%) l’ha acquistato a rate, con o senza piano tariffario (rispettivamente 27,2% e 26,7%), il 61,4% vorrebbe cambiare più spesso il cellulare e il 56,9% ritiene importante avere uno smartphone di ultima generazione: a pensarlo sono soprattutto gli uomini e i giovani (30-34enni).

Smart Rent consente di ottenere uno Smartphone Galaxy di alta fascia con pagamento di un canone mensile e attivabile in modo molto semplice. Per attivare Samsung Smart Rent servono infatti solo un documento d’identità, codice fiscale e una carta di credito. L’importo dovuto per i migliori smartphone Samsung (Galaxy S9+ da 256GB, Galaxy S9+, Galaxy S9, Note 8, Galaxy S8+ e Galaxy S8) con un contratto della durata di 24 mesi comprenderà anche la copertura totale del dispositivo: in caso di danni accidentali o furto, il dispositivo verrà sostituito fino a un massimo di 4 interventi in 24 mesi: quando il device non è di proprietà ma è comunque protetto, le preoccupazioni su quello che potrebbe accadere non esistono più! Dal tredicesimo mese, inoltre, ogni momento sarà buono per passare a un nuovo smartphone Galaxy e rimanere sempre aggiornati con l’ultimo top di gamma.

L’offerta è attualmente disponibile su Samsung.com. Per attivare il servizio è sufficiente seguire le indicazioni presenti sul sito per scegliere quale smartphone “noleggiare” e scoprire le condizioni contrattuali: per esempio, per il nuovo Samsung Galaxy S9 basterà pagare un contributo iniziale di 99 euro e successivamente rate mensili da 29,90 euro.