Samsung lancia SeeColors: l'app per aiutare i daltonici sui televisori QLED

ha annunciato il lancio di, un'applicazione per i televisori QLED, che aiuta le persone affette da Color Vision Deficiency (CVD) a diagnosticare la difficoltà a distinguere i colori ed auto-diagnosticare le loro deficienze visive attraverso l'applicazione.

Sulla base dei risultati ottenuti, i televisori QLED consentiranno agli utenti di regolare le impostazioni di visione dei colori sui display, consentendo di ottenere un'esperienza di visione quanto più accurata possibile.

Nel comunicato stampa diffuso, Samsung sottolinea che quasi 300 milioni di persone in tutto il mondo soffrono della patologia che impedisce loro di distinguere i colori. Un'indagine condotta a livello mondiale ha rivelato che sono colpiti l'8% degli uomini e l'1% di donne, almeno in Europa e Nord America. Interessante anche notare che, la maggioranza delle persone daltoniche non sono consapevoli della loro condizione e dell'impatto che questo problema ha sulla loro vita.

Da qui nasce l'idea di lanciare SeeColors, che attraverso cui gli utenti possono identificare il tipo e livello della loro CVD per poi ricalibrare direttamente sullo schermo le impostazioni. L'applicazione è il frutto di una collaborazione con il professore Klara Wenzel, che dirige il dipartimento di meccatronica, ottica ed ingegneria meccanica informatica presso l'Università di Budapest.

Il test che viene effettuato è Colorite, o C-Test, che attraverso dei filtri di colore e modelli matematici consente di diagnosticare la patologia.

L'applicazione è disponibile direttamente nella Smart TV App, ma può essere scaricata anche su Android attraverso il Play Store o il Galaxy App Store per il Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, S6 Edge+, Galaxy S7, S7 Edge ed S8. Una volta effettuata la connessione del telefono alla TV QLED, il televisore regolerà automaticamente le impostazioni dei colori sulla base delle diagnosi effettuate.

Sicuramente una buona iniziativa per garantire un'esperienza di visualizzazione quanto più completa possibile.