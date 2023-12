Samsung lancia la nuova Shop App per mobile: acquisti più facili

Samsung ha annunciato il lancio della nuova applicazione per lo shopping mobile, Samsung Shop App, che permette di acquistare prodotti in modo facile ed offre al contempo una serie di vantaggi agli utenti.

Come noto, tramite Samsung Shop App è possibile visualizzare comodamente i prodotti, navigando fra diverse categorie: dagli elettrodomestici agli smartphone, passando per TV e prodotti audio, senza dimenticare i monitor. Gli utenti avranno la possibilità di ottenere consigli personalizzati in base ai loro interessi e le loro preferenze, ma anche gestire gli ordini effettuati.

Effettuando l’accesso al proprio Samsung Account, gli utenti potranno monitorare lo stato dei propri ordini ed avere la cronologia di quelli effettuati in passato. Sarà anche possibile visualizzare la lista dei desideri, il saldo punti Rewards, i codici sconto dedicati e tanto altro. Disponibile all’interno dell’applicazione un servizio di supporto per ricevere informazioni e chiarimenti sui prodotti direttamente da esperti Samsung.

L’applicazione è disponibile per il download tramite QR Code da mobile o su Google Play Store di Android.

Fino al 31 gennaio 2024 incluso, per ogni acquisto in app di un prodotto delle categorie Mobile/Accessori mobile, TV&AV e Monitor PC, gli utenti riceveranno uno sconto del 10% direttamente nel carrello. L’acquisto dovrà essere effettuato tramite il Samsung Account.