Samsung lancia 'Training A Casa': a 99 Euro vi spiegano i TV Neo QLED 8 ed OLED

Samsung annuncia oggi il lancio di un nuovo servizio di post vendita battezzato “Training A Casa”, che può essere acquistato a 99 Euro direttamente dal sito web e permette di ricevere a casa una consulenza con i tecnici dell’azienda. s

Tale possibilità è rivolta esclusivamente ai possessori di TV Neo QLED 8K ed OLED, che con “Training A Casa” avranno la possibilità di scoprire tutte le funzionalità del prodotto.

L’acquisto del servizio potrà essere effettuato direttamente sul sito web di Samsung, in sede di acquisto del TV o in una seconda fase.

Il tecnico specializzato verrà direttamente a casa per effettuare tutte le configurazioni necessarie, da quelle base a quelle avanzate: si occuperà della luminosità dello schermo, il contrasto, ma anche dell’audio regolandolo in base all’ambiente in cui viene montato il TV. Samsung spiega che si appoggerà a personale qualificato dei Centri di assistenza Samsung sparsi per tutto il paese: l’obiettivo è fornire e garantire ai clienti premium la migliore performance possibile.

La sessione di training durerà circa 45 minuti e permettono di scoprire anche le funzionalità “nascoste” o poco conosciute offerte dai TV. Tutti i dettagli sono comunque disponibili sul sito web dedicato.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Samsung QN900B a cura di Claudio Pofi.