Samsung lancia il TV 'The Wall' MicroLED da 110 pollici 4K HDR

Samsung ha lanciato nel mercato coreano il nuovo TV "The Wall" da 110 pollici, con schermo MicroLED 4K HDR. Basato su luci LED di dimensioni micrometriche che garantiscono un decennio di durata, il televisore dispone anche della funzione "MultiView", che permette agli utenti di visualizzare contenuti da quattro fonti contemporaneamente.

Come spiegato da Samsung, quando si attiva tale funzione e si collegano quattro fonti esterne, ciascuno schermo può raggiungere una diagonale di massimo 55 pollici.

La scheda tecnica è anche completata da funzionalità audio surround 5.1 ed una feature che traccia gli oggetti in movimento, come gli aeroplani che volano, per garantire una resa audio ancora più coinvolgente.

Samsung ha spiegato che inizialmente il nuovo TV sarà disponibile solo in prevendita in Corea, ma nel primo trimestre del 2021 arriverà anche in altri mercati, a livello globale. Sarà senza dubbio interessante capire che tipo di prezzo sarà richiesto, ma siamo sicuri che non sarà accessibile per tutti, non solo per ragioni economiche ma anche di dimensioni, in quanto richiede uno spazio molto ampio.

La società asiatica ha anche osservato che, nonostante la diagonale molto ampia, può essere montato come un qualsiasi TV tradizionale, in quanto si tratta di un TV "prefabbricato".

Non si tratta di una prima assoluta per Samsung, che al CES 2018 aveva mostrato anche il TV 8K da 146 pollici.