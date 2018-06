Samsung lancia una speciale promozione sui suoi prodotti solamente per oggi

Per festeggiare l'arrivo dell'estate, Samsung ha deciso di lanciare un'interessante promozione legata a molti suoi prodotti. Vediamo assieme dettagliatamente di cosa si tratta.

La promozione in questione coinvolge una selezione di elettrodomestici Samsung, con una rotazione ogni 2 ore fino alle ore 21:00 di questa sera. Per vedere le offerte attualmente in corso, vi basterà seguire questo link.

Nel corso della giornata saranno offerti anche prodotti smart pensati per la casa connessa, tra i quali alcuni degli ultimi prodotti lanciati dall'azienda sul mercato italiano, come il frigorifero Family Hub e la lavatrice QuickDrive. Non mancheranno anche microonde e aspirapolvere.

Samsung FamilyHub è un elettrodomestico dotato di tecnologia IoT (Internet of Things) che offre nuove modalità per organizzare la spesa, fare shopping online, cucinare e connettersi in qualunque momento. Ma può anche assumere il ruolo di nuovo "aggregatore" di casa, favorendo la comunicazione, creando nuove opportunità di condivisione per la famiglia e facilitando la gestione delle attività domestiche.

In merito al succitato frigorifero, Antonio Bosio, Product & Solutions Director di Samsung, aveva dichiarato qualche tempo fa: "il frigorifero è stato tra i primi elettrodomestici a contribuire all'emancipazione della donna, offrendole la possibilità di conservare i cibi e sollevandola di conseguenza dall'impegno di dover fare la spesa più volte nel corso della stessa giornata. E oggi il nostro FamilyHub rappresenta una nuova svolta, offrendo nuove opportunità di gestione del cibo, di condivisione, comunicazione e intrattenimento familiare, ma giocando anche un ruolo centrale in ottica IoT e nel futuro delle generazioni che abiteranno nella casa connessa”.