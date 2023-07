Samsung lancia ViewFinity S9, il nuovo monitor 5K per i creativi

Mentre Samsung prepara il suo Unpacked del 26 luglio, l'azienda coreana annuncia un nuovo prodotto per il mercato italiano: stiamo parlando del monitor ViewFinity S9 da 27", con modello S90PC. Il display è stato pensato guardando al mondo dei creativi e dei creator e presenta un'incredibile risoluzione 5K.

Il nuovo monitor di Samsung si colloca sulla scia del ViewFinity S8 lanciato a giugno 2022 e propone, tra le sue specifiche tecniche principali, un grande schermo da 27" con risoluzione 5K pari a 5.120 x 2.880 pixel, garantendo uno spazio di lavoro più ampio del 50% rispetto agli altri monitor UHD. Chiaramente pensato per i professionisti nel campo fotografico e dei video, questo monitor consente di lavorare senza zoom su contenuti in alta risoluzione.

Con una copertura pari al 99% della gamma DCI-P3 e una densità di pixel pari a 218 ppi, il ViewFinity S9 offre colori saturi e vividi, nonché dettagli estremamente nitidi e la massima fedeltà visiva possibile. Contribuiscono a questa resa dei colori anche la luminosità di 600 cd/m2 e la calibrazione aziendale del colore, che garantisce una precisione senza pari nella fedeltà di questi ultimi.

Tra le altre feature, inoltre, abbiamo degli ingressi Thunderbolt 4 e Mini DisplayPort, ma anche USB-C per il collegamento di PC e Mac. Inoltre, la porta Thunderbolt 4 permette di caricare i dispositivi connessi con una potenza fino a 90 W e di trasferire dati con velocità fino a 40 Gbps. Completa la gamma di periferiche I/O del monitor la videocamera SlimFit 4K integrata, che si collega senza cavo al display (grazie ad un pogo pin).

In termini di design, invece, ViewFinity S9 ha un supporto regolabile in altezza, adattandosi così al livello degli occhi dell'utente per offrire il maggior comfort possibile. In modalità pivot è poi possibile ruotare di 90° il monitor stesso, in modo da facilitare la visualizzazione dei documenti più lunghi. Infine, il display è compatibile con lo standard VESA per bracci e supporti da muro. il prezzo di Samsung ViewFinity S9 è pari a 1.599 Euro: il monitor è acquistabile da oggi sul sito web di Samsung.