Samsung potrebbe lanciare 4 smartphone pieghevoli nel 2021, tra cui il primo 'budget'

Samsung potrebbe essere al lavoro per lanciare addirittura tre o quattro smartphone pieghevoli nel corso del 2021, tra cui persino il primo e possibilmente storico pieghevole dal prezzo “budget”. Molto probabilmente non mancherà nemmeno il successore di Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, anzi si parlerebbe già di due modelli Z Fold 3.

A rivelarlo è la testata online asiatica ETNews che, nel suo rapporto, ha parlato leggermente nel dettaglio della gamma di foldable in arrivo sul mercato. Partendo dai modelli “principali”, ovvero la serie Galaxy Z Fold, come detto sopra per ora si parla di due smartphone in arrivo tra 2021 e 2022 per continuare a dominare la scena con prodotti d’alta qualità.

Poi si passa agli smartphone a conchiglia, ovvero la gamma Galaxy Z Flip: anche in questo caso, secondo ETNews potremmo vedere fino a due modelli sul mercato nei prossimi due anni. Ancora, ci sono voci che suggeriscono una novità non indifferente, ovvero il primo smartphone arrotolabile di casa Samsung, però con ogni probabilità arriverà solo in seguito al modello LG parte della serie Explorer, di cui è già apparso un teaser in seguito alla presentazione dell’innovativo LG Wing con doppio schermo “a T”.

Apparentemente Samsung inizierà a produrre tutti questi smartphone pieghevoli nell'agosto del prossimo anno, dunque probabilmente giungeranno sul mercato a livello globale prima della fine di settembre. Il 2021 però sarà un anno decisamente importante per il settore dei foldable dato che, sebbene Samsung sia attualmente l'unico attore importante, si prevede che dovrà affrontare la forte concorrenza da parte di altri OEM Android come Xiaomi, OPPO e Vivo. Anche per questo motivo, quindi, la presentazione di un modello più economico e accessibile è sempre più probabile.

Ma il colosso sudcoreano sta lavorando anche sulla serie top di gamma Samsung Galaxy S21, di cui di recente è stato confermato sempre da ITNews il supporto alla S Pen.