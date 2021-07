Samsung potrebbe lanciare Galaxy Z Flip 4 con un nuovo design e fotocamera nella cerniera

In attesa della presentazione di Galaxy Z Flip 3 durante l’evento Unpacked dell’11 agosto, recentemente in rete è apparso un nuovo brevetto firmato Samsung che mostra uno smartphone pieghevole a conchiglia con un modulo fotocamera completamente inserito nella cerniera tra i due pannelli.

Grazie ai colleghi di LetsGoDigital, che come sempre lavorano per la scoperta di nuovi documenti interessanti e per la creazione di render, possiamo vedere infatti i nuovi disegni depositati presso il World Intellectual Property Office (WIPO): in essi il progetto viene descritto come un “dispositivo elettronico pieghevole con una fotocamera rotante sulla cerniera” e i disegni allegati, visibili anche in calce all’articolo, mostrano chiaramente il dispositivo come viene definito.

Il design svela dunque che la fotocamera può ruotare per scattare foto da diverse angolazioni dalla parte anteriore, superiore e posteriore, scattando selfie e riprendendo video classici in una volta sola. Inoltre, grazie a questo espediente potrebbe essere possibile fornire un display secondario dalle dimensioni maggiori. Ciononostante, ci sono anche dei difetti: la posizione della fotocamera renderebbe impossibile posizionare lo smartphone su superfici piane quando aperto, in quanto la cerniera sarà particolarmente sporgente. Tra l’altro, un design simile della fotocamera lo abbiamo già visto su ASUS ZenFone 7 Pro con l’inedita Flip Camera.

Trattandosi di un brevetto, ovviamente non è da escludersi l’abbandono definitivo del progetto per rimanere su design più convenzionali; in ogni caso, un successore Galaxy Z Flip 4 con questa tecnologia potrebbe essere alquanto interessante.

Nel mentre, Samsung ha anche avviato i test della ricarica rapida a 65 W che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare su Galaxy S22.