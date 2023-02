Samsung potrebbe lanciare un TV OLED da 77 pollici ed un monitor OLED da 49 pollici

Un nuovo rapporto pubblicato dal sito web coreano TheElec conferma che Samsung avrebbe intenzione di lanciare un TV OLED da 77 pollici ed un monitor da gaming OLED da 49 pollici nel corso del primo trimestre del 2023.

La notizia arriva a poche settimane dalla presentazione dei nuovi TV Samsung durante il CES 2023. Fonti del settore hanno confermato al sito web che ii nuovi TV e monitor OLED in questione saranno lanciati sotto il brand “Samsung OLED”, ma dovrebbero continuare ad utilizzare i pannelli QD-OLED di Samsung Display.

Proprio Samsung Display si è rifiutata di produrre schermi OLED da 48 pollici per i TV, mentre si sarebbe detta disponibile a realizzare i pannelli da 49 pollici, utilizzando l’attuale linea per substrati TFT di 8.5 generazione che potrebbe consentirgli di produrre due pannelli da 77 e due da 48 pollici oppure due display da 77 e 49 pollici da un unico substrato. Tagliare il pannello da 48 pollici quindi non converrebbe a Samsung rispetto alla realizzazione di uno schermo da 49 pollici.

Come sempre, consigliamo di prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Le conferme o smentite di rito però dovrebbero arrivare a stretto giro dal momento che si parla di un lancio imminente.