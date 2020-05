Samsung potrebbe lanciare una versione 'SE' più economica del Galaxy Fold

Samsung vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà fatte registrare nello sviluppo del primo Galaxy Fold, che ha rappresentato un'evoluzione importante nel campo tech e starebbe già lavorando alla prossima generazione con il lancio previsto entro la fine dell'anno anche nella sua variante più economica.

La casa coreana starebbe lavorando anche ad un edizione speciale del prossimo pieghevole, una variante “SE” come riferito su Twitter da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants. La presentazione sarebbe prevista sempre per il mese di luglio ed il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.099 dollari. Con ogni probabilità il lancio potrebbe avvenire assieme ai prossimi device della serie Galaxy Note 20.

Il telefono sarà simile al Galaxy Fold, ma potrebbe arrivare con alcune modifiche che aiuteranno l’azienda a ridurre il prezzo di commercializzazione di quasi il 50%. Non si tratta comunque di uno smartphone economico ma sicuramente andrebbe a rappresentare un netto passo in avanti, capace di attrarre sempre più utenti.



Non abbiamo informazioni sulle specifiche tecniche dello smartphone o se saranno di fascia alta o media. Bisognerà infine considerare se saranno stati risolti i problemi di durabilità legati allo schermo ed alla sua piegatura o se anche il prossimo modello dovrà fare i conti con ulteriori difficoltà.

Samsung ha già rilasciato un nuovo foldable all’inizio dell’anno, il Galaxy Z Flip che ha debuttato assieme alla serie Galaxy S20 e facendo a registrare un interesse sempre maggiore da parte degli utenti. Il dispositivo è stato messo in vendita ad un prezzo di listino di 1520 euro. Tra le caratteristiche troviamo un design più compatto, un processore di fascia alta ed uno schermo in vetro invece che in plastica.



Il Galaxy Fold 2 potrebbe ereditare alcune di queste funzionalità. Il design dovrebbe essere invece diverso, grazie alla rimozione della tacca vista sul primo Fold. Sarebbero ben tre gli smartphone pieghevoli sulla quale si starebbero concentrando gli sforzi da parte del colosso tecnologico.