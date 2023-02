Samsung ha lanciato un'IA che replica la voce dell'utente nelle chiamate

Vi ricordate della funzionalità Google per sapere cosa vuole il chiamante? Mettetela da parte. La nuova rivoluzione a livello di chiamate passa infatti per il fenomeno del momento, ovvero l'intelligenza artificiale. Samsung sta infatti usando quest'ultima per replicare la voce dell'utente.

Sì, avete capito bene. Come riportato da TechCrunch, nonché come potete approfondire mediante il blog ufficiale di Samsung, una nuova funzionalità dell'assistente Bixby permette di fare proprio questo. La feature Custom Voice Creator consente infatti, a fronte di una registrazione di alcune frasi da far analizzare all'intelligenza artificiale, di ottenere una sorta di "replica" della voce.

In questo modo, la voce potrà poi rispondere alle chiamate al posto dell'utente, quando quest'ultimo non è disponibile. Come ben potete immaginare, le risposte non vengono "inventate" dall'intelligenza artificiale, ma semplicemente la "replica IA" della voce dell'utente "legge" le frasi che quest'ultimo scrive come testo.

Si tratta insomma di una funzionalità pensata più che altro per quei contesti in cui non si può usare il microfono. Samsung ha già spiegato di voler sfruttare questa tecnologia in futuro anche in contesti che vanno oltre le chiamate, ma per ora il colosso del mondo Tech si sta focalizzando su questa possibilità.

Attualmente la funzionalità è disponibile solamente sui Galaxy S23 in coreano, ma l'azienda sta progressivamente puntando verso questa direzione. Ad esempio, la feature Bixby Text Call, che "trasforma" le chiamate in testo, ora risulta disponibile anche in inglese, dopo una prima fase in cui era disponibile solamente in coreano. Per il resto, Samsung ha annunciato anche varie novità legate in generale all'assistente Bixby (come la possibilità di modificare la frase di "risveglio").