Samsung verso il lancio di Galaxy Home Mini 2: arrivano indizi sullo smart speaker

Mentre continua l’attesa della gamma di smartphone Samsung Galaxy S22 dal lancio previsto per il 9 febbraio 2022, l’attenzione dei tipster si sposta su altri dispositivi della società sudcoreana: l’ultimo addocchiato è lo speaker Galaxy Home Mini 2 di cui sono apparse in rete nuove certificazioni.

Sul database della nota Bluetooth SIG è comparso il dispositivo dal numero SM-V320, identificato da descrizione come “SmartThings Home Hub”, ovverosia altrimenti noto come Galaxy Home Mini 2. Presso l’autorità competente sono stati depositati pochi dettagli concreti, tra cui il supporto allo standard Bluetooth 5.2. Non sono note, tuttavia, altre informazioni.

Conferma ulteriore è giunta da parte del rinomato tipster Max Jambor tramite Twitter: poco meno di due settimane fa egli ha condiviso con il pubblico, dopo avere ottenuto informazioni dai suoi contatti, che Galaxy Home Mini 2 è ufficialmente in fase di produzione. Ciò significa che il lancio è particolarmente vicino, eppure della data di presentazione non v’è nemmeno l’ombra nemmeno ai leakster più affidabili. Il prossimo smart speaker targato Samsung quando arriverà e come sarà? In assenza di risposte concrete, non ci resta che portare pazienza e, magari, farci sorprendere durante il prossimo evento Unpacked di febbraio.

Pochi giorni fa è invece apparsa su Amazon la gamma di tablet Samsung Galaxy Tab S8, svelandosi in ogni suo dettaglio.