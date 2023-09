Samsung si lascia scappare il suo anello intelligente: si chiamerà Galaxy Ring!

Giusto qualche giorno fa, è emerso in rete che Samsung Galaxy Ring verrà lanciato a inizio 2024, insieme ai nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S24 - a cui addirittura potrebbe rubare la scena durante il primo Unpacked del prossimo anno. Oggi, invece, sembra che la stessa Samsung abbia confermato il Galaxy Ring.

I colleghi di 9to5Google, infatti, spiegano che un device chiamato "Galaxy Ring" è stato scoperto nel file APK dell'app Galaxy Wearable. Nello specifico, il dispositivo è stato incluso solo con l'ultimo aggiornamento del software, il che lascia pensare che esso non sia un placeholder o un errore, ma si tratti di una aggiunta appositamente implementata da Samsung.

In effetti, che Samsung sia al lavoro su un anello smart lo sappiamo ormai da tempo, anche se non è chiaro quando il Galaxy Ring verrà venduto sul mercato. Secondo 9to5Google e GizmoChina, però, l'apparizione del device nell'app Galaxy Wearable indica che il suo lancio internazionale non è troppo lontano: una finestra d'uscita, per esempio, potrebbe essere quella del Galaxy Unpacked di gennaio, durante il quale verranno anche svelati i Galaxy S24 di Samsung; un'altra, invece, potrebbe essere quella dell'evento di lancio di Samsung Galaxy S23 FE, che dovrebbe tenersi tra fine settembre e inizio ottobre.

L'analisi dei file APK della nuova app Galaxy Wearable, inoltre, spiega che il Galaxy Ring si collega via Bluetooth allo smartphone. Dopo il collegamento, sull'app appare un popup dal titolo "collega il tuo anello", che conferma che il dispositivo è effettivamente un anello smart e che tutti i dati biometrici che esso registra dal dito dell'utente vengono immagazzinati direttamente sullo smartphone.

Per ora, sfortunatamente, non sappiamo molto sul prodotto. Secondo alcuni esperti, il Galaxy Ring avrà sensori ECG e PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell'ossigenazione del sangue e della temperatura corporea dell'individuo. Inoltre, esso dovrebbe anche collegarsi con i prodotti dedicati alla smart home di Samsung, anche se questa feature resta per il momento ancora un mistero.