Samsung sta lavorando su due nuovi smartphone: Galaxy A02 e M02

Dopo l’ufficialità in Europa e in Italia dello smartphone low cost Samsung Galaxy M11, stando ad alcuni documenti di certificazione apparsi online l’azienda sudcoreana starebbe lavorando su due nuovi dispositivi delle serie Galaxy A e Galaxy M, attualmente noti come Galaxy A02 e Galaxy M02.

Sul sito web dell’organizzazione privata norvegese Nemko AS, la quale si occupa di supervisionare i test di sicurezza per i produttori di moltissimi equipaggiamenti e dispositivi elettrici, è apparsa la certificazione che potete osservare in calce all’articolo. Tra i modelli menzionati si notano i codici SM-A025F, SM-A025F/DS, SM-M025F/DS, SM-M025M e SM-M025M/DS. Poiché entrambi gli smartphone sono inclusi nella stessa certificazione, è possibile che il Galaxy A02 possa essere lanciato assieme a Galaxy M02 in alcuni mercati selezionati.

Lo stesso dispositivo A02 sarebbe apparso anche nel database di Geekbench, dove sono state notate per la prima volta alcune sue specifiche hardware interne: un chipset Qualcomm Snapdragon entry-level, probabilmente il modello 450, assieme a 2GB di memoria RAM e 32GB di spazio d’archiviazione. Altri rapporti ancora indicano che entrambi i telefoni potrebbero presentare un display LCD HD+ da 5,7 pollici, doppia fotocamera posteriore da 13MP + 2MP e un sensore anteriore da 8 MP, e infine una batteria da 3.500 mAh. Dunque, dovrebbero trattarsi di due dispositivi decisamente low cost, probabilmente dal prezzo inferiore ai 150 dollari come accennato dal sito SamMobile.

Altro oggetto di discussione in casa Samsung è la fotocamera sotto al display, che potrebbe non arrivare sul prossimo top di gamma Galaxy S21 poiché il processo di produzione sarebbe ancora costoso e dai rendimenti bassi.