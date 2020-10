Samsung sta lavorando sui prossimi auricolari TWS Galaxy Buds Sound

Gli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds Live presentati in occasione dell’evento Unpacked di agosto potrebbero già avere un successore in arrivo prossimamente: Samsung avrebbe infatti depositato la domanda per registrare il marchio, segnalando il possibile avvio della prima fase di pre-produzione dei Galaxy Buds Sound.

L’applicazione del marchio all’UK Intellectual Property Office, oltre al nome, non rivela niente sul prodotto se non i dettagli tecnici del caso: Galaxy Buds Sound sarà un prodotto parte della Classe 9, in cui rientrano anche cuffie, VR, televisori, stampanti e altro ancora. Ciò significa che, effettivamente, potrebbero essere auricolari TWS come anche cuffie più grandi, ma essendo il marchio Buds legato esclusivamente alla serie di cuffiette wireless si tratterà con ogni probabilità di un altro paio di auricolari per la prossima generazione.

Sarà interessante capire con il tempo quali novità porteranno nel settore audio: le Galaxy Buds Live da noi recensite a settembre hanno puntato per esempio a un design a fagiolo per distaccarsi dagli standard “imposti” dalle AirPods di Apple, rivelatesi sin da subito di successo. Basta vedere, per esempio, le OnePlus Buds, di cui starebbe per uscire la nuova versione Z preannunciata con un piccolo teaser su Twitter dall’azienda stessa. A livello di prestazioni, invece, le Galaxy Buds Live erano già ottime e per questo non manca la curiosità per capire se il nuovo modello Sound sarà più entry-level o rappresenterà la nuova generazione di auricolari.

Intanto, a proposito di OnePlus Buds Z, sono comparsi online anche i primi render ufficiali di custodia e cuffiette.