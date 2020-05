Samsung starebbe lavorando su tre nuovi smartphone pieghevoli

MSPowerUser ha rilasciato nuove indiscrezioni sui prossimi pieghevoli di casa Samsung, a seguito di un tweet di Max Weinbach, uno degli sviluppatori di XDA. L'azienda starebbe pianificando di rilasciare un nuovo Galaxy Fold in versione Lite ed un prezzo di listino decisamente più basso rispetto alla versione classica, pari a 1100 dollari.

Inoltre, l’azienda di Seul, potrebbe spingersi oltre e lanciare ben 3 nuovi foldable. Uno di questi potrebbe presentare un vetro pieghevole ultrasottile (UTG) in stile Galaxy Z Flip mentre gli altri due modelli dei pannelli in simil-plastica come visto sul Samsung Galaxy Fold.

Gli smartphone pieghevoli sono diventati quanto mai attuali anche se risultano tuttora non proprio perfetti con diversi difetti o mancanze. Ad ogni modo, sempre più brand stanno investendo in questo settore, tra queste troviamo anche Xiaomi.

Samsung può essere considerata la pioniera della rivoluzione nel campo dei foldable, essendo stata tra le prime aziende a lanciare questo trend. Lo scorso anno, il gigante tecnologico ha rilasciato il Galaxy Fold, mentre, nel mese di febbraio ha stupito tutti annunciando il Galaxy Z Flip con un design vecchio stile ma con l’integrazione delle ultime tecnologie disponibili. Inoltre, sono già parecchie le voci riguardanti il prossimo Galaxy Fold 2 che dovrebbe arrivare a settembre insieme ai nuovi Galaxy Note.

Si tratta chiaramente solo di indiscrezioni e Samsung potrebbe attuare modifiche a quanto finora trapelato, non sono infatti arrivate conferme ufficiali. Non abbiamo inoltre informazioni sulle possibili date di rilascio ma con ogni probabilità potremo saperne qualcosa in più entro le prossime settimane.