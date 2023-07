Samsung al lavoro su un anello smart? Galaxy Ring in arrivo, per un rumor

Mentre i fan sono in trepidante attesa del lancio di Samsung Galaxy Watch 6, alcune nuove indiscrezione fanno pensare che il colosso di Suwon potrebbe presto sorprendere tutti con il suo primo Samsung Galaxy Ring, un anello "smart" pensato per il monitoraggio della salute e dei dati biometrici degli utenti.

Secondo il portale coreano The Elec (tradotto dai colleghi di WCCFTech), Samsung avrebbe iniziato i lavori sul Galaxy Ring, il suo primo Smart Ring, che sarebbe attualmente in fase di "sviluppo attivo" negli uffici del colosso di Suwon. Pare che il dispositivo sia stato pensato come un fitness tracker dal form factor innovativo, da indossare al dito e non più al polso.

Inoltre, il wearable potrebbe diventare, in futuro, anche un controller per un visore AR di Samsung: a tal proposito, il tempismo del rumor pare quasi perfetto, se consideriamo che una settimana fa Samsung ha posticipato il suo prossimo visore di circa tre mesi a causa della concomitanza del suo lancio con quello di Apple Vision Pro. Al contempo, nelle scorse settimane è emerso che anche Apple aveva pensato ad un anello come primo controller di Vision Pro.

Secondo The Elec, sarà l'azienda giapponese Meiko a realizzare il PCB e la componentistica hardware del Galaxy Ring. Quest'ultimo dovrebbe essere dotato di una board flessibile per i circuiti e i chip, tale da poter adottare una forma ad anello. Stando ai rumor, i sensori biometrici del device sarebbero già da ora più affidabili di quelli del Galaxy Watch di Samsung.

Sempre nelle scorse ore, Samsung ha registrato il marchio "Galaxy Ring", lasciandoci intendere che l'azienda intenda effettivamente lanciare il dispositivo, prima o poi. Ovviamente, resta da capire come farà Samsung a risolvere il problema principale degli Smart Ring, ovvero quello delle dimensioni: questi ultimi, per garantire misurazioni biometriche accurate, devono infatti essere in grado di adattarsi alle dimensioni delle dita degli utenti. Ciò ne implica la possibilità di essere allargati e ristretti manualmente, che finora nessun dispositivo di questo genere ha mai garantito.