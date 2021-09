Samsung è al lavoro sul computer portatile foldable 'Galaxy Book Fold 17'?

Samsung potrebbe davvero sorprendere il mercato globale nel 2022 con una vasta gamma di prodotti sensazionali. Recentemente la società sudcoreana ha avuto occasione di mostrare al pubblico il nuovo smartphone con doppia piega a “S”, ma ora altre indiscrezioni lasciano pensare che sia in arrivo anche “Galaxy Book Fold 17”.

Ebbene sì, il rinomato tipster Ice Universe ha pubblicato su Twitter un post semplicissimo che riporta solamente il nome del computer portatile Galaxy Book Fold 17, quello che potrebbe essere il primo notebook dal display pieghevole del brand asiatico. Non si tratterà del primo laptop foldable sul mercato, dato che quel traguardo lo ha ottenuto Lenovo ThinkPad X1 Fold nel settembre 2020, ma certamente sarà una grande prova di forza da parte dell’azienda e della sua divisione Display.

Ora la domanda di molti lettori sarà la seguente: come sarà Galaxy Book Fold 17? Attualmente non sono disponibili specifiche tecniche o render preliminari del dispositivo, eccetto per un video rilasciato da Samsung Display nel maggio 2021 in occasione del reveal delle nuove soluzioni lato display proposte dalla società. Tra di esse venivano mostrate proprio lo smartphone con doppia piega, che ormai sembra destinato a diventare realtà; la tecnologia UPC (Under Panel Camera) il cui debutto è avvenuto con Samsung Galaxy Z Fold3; ma anche il laptop foldable da 17 pollici di cui si parla in questa occasione.

Ovviamente quelli erano prototipi e per questo potrebbero esserci anche grandi cambiamenti, ma resta una indicazione approssimativa delle scelte di design per tale prodotto. Chissà quando debutterà sul mercato e se si imporrà nel confronto con Lenovo ThinkPad X1 Fold. Come sempre, vi terremo aggiornati.

Rimanendo nel mondo Samsung, prossimamente sul mercato potrebbe debuttare lo smartphone 5G più economico sul mercato Samsung Galaxy A13 5G, pronto a battere il record precedentemente posto da Galaxy A22 5G.