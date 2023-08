Samsung al lavoro sui display del futuro: niente bordi e punch-hole, c'è un'immagine!

Grazie ai leak degli ultimi giorni, si delinea l'identikit degli smartphone Samsung del futuro: dopo aver scoperto che il colosso di Suwon è al lavoro su un obiettivo Samsung ISOCELL da ben 440 MP, che potrebbe essere implementato sotto la scocca di Samsung Galaxy S25 Ultra, arriva ora la notizia che l'azienda sta sviluppando dei display next-gen.

Stando a quanto riporta WCCFTech, la notizia sarebbe arrivata direttamente da Samsung: durante un evento al Display Business Forum 2023, infatti, Jung Yong-wook, direttore di Samsung Display, ha spiegato che l'azienda sta progettando dei display senza cornici e senza punch-hole, che integreranno delle soluzioni under-screen per la selfie-camera.

Con ogni probabilità, queste tecnologie saranno integrate direttamente su dispositivi quali il Samsung Galaxy S25 Ultra, in arrivo nel corso del 2025. Al momento, per la verità, i Galaxy Z Fold di Samsung hanno già una selfie-camera sotto al display, ma la qualità di quest'ultima è spesso stata oggetto di aspre critiche da parte della community. È dunque possibile che il colosso di Suwon sia duramente al lavoro su una soluzione al problema.

Per il momento, lo smartphone senza cornici e senza punch-hole con selfie-camera under-display è solo un dispositivo concettuale, di cui sono stati mostrati alcuni render al Display Business Forum. Con tecnologie come la laminazione 3D, il controllo della luminosità agli angoli e un sensore migliorato per la selfie-camera, inoltre, il colosso di Suwon punta a realizzare fotocamere under-display di qualità pari a quelle con design punch-hole.

Per quanto riguarda la rimozione dei bordi dello schermo, invece, è difficile per il momento dire se quest'ultima sarà certamente positiva per il colosso di Suwon o se si rivelerà un'arma a doppio taglio: il nuovo design, infatti, potrebbe non convincere parte del pubblico, oppure risultare troppo fragile o costoso per essere utilizzato su larga scala.