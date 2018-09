Samsung al lavoro su un dispositivo con quattro fotocamere principali

Quattro fotocamere principali. E' questa una delle caratteristiche di uno smartphone su cui starebbe lavorando Samsung e la cui esistenza è stata svelata da Ice Universe, uno dei leakster più popolari del web. L'annuncio è arrivato attraverso un breve tweet, che non lascia molto spazio all'immaginazione.

Le domande che si pongono i fan sono molte, ma una ha immediatamente trovato la risposta dello stesso Ice Universe.

Un utente infatti ha giustamente chiesto se il conteggio si riferisce alla quantità totale di lenti presenti su questo dispositivo o no. Il leakster ha immediatamente risposto che le quattro fotocamere saranno tutte presenti sulla scocca posteriore.

Sulla natura reale del dispositivo però ancora non sono disponibili informazioni, tanto meno sulla data di presentazione. Alcuni sono pronti a scommettere si tratti di uno smartphone pronto a vedere la luce già nel corso dell'anno in corso, mentre altri ipotizzano un lancio tra il 2019 e 2020.

Ice Universe comunque ha fatto sapere che il device non fa parte della gamma Galaxy S, tanto meno della futura linea di cellulari pieghevoli, noti internamente come Galaxy F. Non si tratterà nemmeno della gamma Galaxy Note dal momento che il Galaxy Note 9 è stato da poco lanciato.

Il leakster in passato si è sempre rivelato molto preciso ed affidabile, staremo a vedere se anche questa volta accadrà lo stesso o no.