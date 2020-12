Samsung è al lavoro su una fotocamera da 600MP per smartphone

Dopo il lancio di Samsung One UI 3.0 con Android 11 per la sua gamma di smartphone, partendo dal flagship Galaxy S21, è il momento di parlare di un’altra novità in arrivo dal team di tecnici del colosso sudcoreano: di recente, infatti, si è iniziato a parlare del possibile arrivo nel 2021-2022 di una fotocamera con una risoluzione di 600 megapixel.

A diffondere tale indiscrezione in rete, nello specifico su Twitter, è il rinomato tipster IceUniverse: secondo le fonti da lui contattate, presumibilmente contatti all’interno di Samsung, l’azienda starebbe lavorando su questa fotocamera da 600MP da utilizzare negli smartphone. Come potete osservare nell’immagine in calce all’articolo, la lente dovrebbe occupare il 12% dell’area del pannello posteriore sporgendo anche di 22mm.

Una soluzione attualmente considerata scomoda da diversi utenti e non solo, ma che tutto sommato sorprende dato che ora si parla di sensori poco superiori ai 100MP, con gli addetti ai lavori del colosso sudcoreano già all’opera su un sensore da 192MP. Come verrà implementata una risoluzione così alta nei sensori ISOCELL di prossima generazione? Sarà decisamente interessante capirlo, ma anche vedere se le foto scattate potranno soddisfare – o magari superare – le aspettative.

Intanto si parla anche del possibile addio alla gamma Galaxy Note: stando a quanto riportato questa settimana dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, Samsung potrebbe interrompere la produzione del suo smartphone top di gamma Galaxy Note nel 2021 per concentrarsi sul prossimo pieghevole Galaxy Z Fold 3 e sugli altri flagship della serie S.