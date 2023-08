Samsung al lavoro su una fotocamera per smartphone da 440 MP? L'incredibile leak

L'ultimo sensore ISOCELL annunciato da Samsung, l'ISOCELL HP2, è una delle migliori fotocamere in tutto il mercato smartphone: non a caso, l'obiettivo da 200 MP si trova sotto la scocca del Galaxy S23 Ultra del colosso coreano. Nel corso del 2024, però, l'azienda potrebbe superare sé stessa e annunciare una fotocamera da ben 440 MP.

L'indiscrezione arriva dal leaker Revegnus, che su X ha svelato che Samsung è al lavoro su tre obiettivi ISOCELL, i quali dovrebbero entrare in produzione di massa nella prima metà del 2024. I tre sensori saranno:

Il sensore Samsung ISOCELL GN6 da 50 MP, con pixel di dimensione pari a 1,6 μm

Il sensore Samsung ISOCELL HP7 da 200 MP, con pixel di dimensione pari a 0,6 μm

Il sensore Samsung ISOCELL HU1 da 440 MP, con pixel di dimensione sconosciuta

Possiamo ragionevolmente aspettarci che quest'ultimo obiettivo trovi spazio su Samsung Galaxy S25, o quantomeno sul modello "Ultra" della lineup smartphone Samsung del 2025. Improbabile, invece, che il sensore HU1 arrivi già su Samsung Galaxy S24 Ultra, la cui fotocamera principale dovrebbe restare da 200 MP.

In ogni caso, una fotocamera simile necessita di un SoC adatto a supportarla: per questo, il colosso coreano starebbe sviluppando un chipset della linea Exynos (l'Exynos 2500, presumibilmente) che non solo possa garantire una buona esperienza di scatto in 440 MP, ma che possa anche rivaleggiare con le proposte di MediaTek e, soprattutto, di Qualcomm in termini di prestazioni e di efficienza.

Inoltre, il leaker non fa menzione delle dimensioni del sensore da 440 MP, che potrebbero rivelarsi davvero proibitive per un smartphone: possibile che Samsung abbia ideato una tecnologia per far stare una fotocamera così voluminosa nello chassis del suo top di gamma, senza aumentarne le dimensioni di un millimetro?