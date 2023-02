Samsung al lavoro su un Galaxy Watch con proiettore integrato? Il brevetto che fa sognare

Mentre Samsung pensa a degli schermi micro-LED per smartwatch, il cui debutto potrebbe essere già fissato con i Samsung Galaxy Watch 6 del 2023, un altro brevetto emerso nelle scorse ore lascia pensare che i prossimi orologi del colosso coreano potrebbero montare un proiettore "da polso" per i dati biometrici dell'utente.

Per Samsung non si tratterebbe del primo device con proiettore incorporato in commercio: al contrario, già nel 2012 era stato presentato il Samsung Beam, uno smartphone che adottava proprio questa stessa tecnologia per il suo hardware. Ora, però, il colosso di Suwon sarebbe pronto ad un salto ulteriore, implementando un piccolo proiettore nello chassis dei suoi Galaxy Watch.

L'idea alla base dell'hardware brevettato da Samsung è quella di incorporare varie lenti e LED "ad arco" sul lato dello smartphone, che così potrebbero proiettare immagini e video sul dorso della mano dell'utente. Il brevetto spiega che il piccolo proiettore dovrebbe essere in grado di "mostrare informazioni diverse da quelle presenti sul display del device".

Tra i casi di utilizzo mostrati, troviamo la proiezione dell'orario e dei dati biometrici dell'utente, come il battito cardiaco o il numero di calorie bruciate: una feature che potrebbe rivelarsi utile per gli sportivi, permettendo di controllare "al volo" i propri parametri durante un allenamento particolarmente intenso.

Altra possibilità è invece la consumazione di contenuti multimediali come video inviati tramite i social direttamente dal dorso della mano: in questo caso, i LED dovrebbero essere in grado di aggiustare la lunghezza focale e la luminosità in modo da garantire una visualizzazione ottimale in ogni condizione.