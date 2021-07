Samsung al lavoro sulla gamma di tablet Galaxy Tab S8: lancio nel 2022?

L’ultima gamma di tablet firmata Samsung è composta dal duo Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus, lanciati entrambi nell’agosto 2020 durante l’apposito evento Unpacked. Nel 2021, però, per ora non è previsto alcun lancio di una gamma che faccia da successore; anzi, gli ultimi rumor parlano della serie Galaxy Tab S8 in arrivo nel 2022.

Stando a quanto riportato dai colleghi di SamMobile, il colosso sudcoreano dovrebbe lanciare la lineup Galaxy Tab S8 più tardi nel corso del prossimo anno a causa di problemi con la catena di approvvigionamento e produzione dei componenti dei dispositivi. Sulla carta, infatti, Samsung vorrebbe dotare Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra (ebbene sì, dovrebbero essere tre i tablet lanciati sul mercato) del “processore più veloce della prossima generazione”, assieme a un pannello AMOLED da ben 14,6 pollici e una batteria da 12.000 mAh per la variante Ultra.

Specifiche tecniche non da poco che, in aggiunta al supporto per la S Pen, a un nuovo accessorio per tastiera dalla qualità premium e al supporto per la connettività 5G oltre che Wi-Fi e LTE, dovrebbero garantire una qualità decisamente notevole a tutti e tre i prodotti. Non mancano anche indiscrezioni sui prezzi, nate in seguito ad alcuni sondaggi ufficiali condotti dalla stessa Samsung: Galaxy Tab S8 dovrebbe costare circa 740 Dollari al lancio, S8 Plus circa 1.120 Dollari e S8 Ultra circa 1.320 Dollari. Ovviamente rimangono voci di mercato e, in Europa, i prezzi dovrebbero cambiare ulteriormente rispetto alla semplice conversione Won-Euro; di conseguenza, come spesso ricordiamo in questi casi, prendete tali rumor con le pinze.

A proposito di tablet, OnePlus prossimamente potrebbe lanciare OnePlus Pad, il suo primo tablet Android mai presentato sul mercato.