Samsung al lavoro su un laptop con schermo pieghevole? Potrebbe uscire nel 2024

Ormai da un paio d'anni si vocifera che Samsung stia lavorando ad un laptop pieghevole. Del device, però, non si è finora saputo niente. Oggi, un affidabile portale specializzato nel mondo Samsung svela che il primo portatile "foldable" di Samsung è in arrivo in tutto il mondo entro la fine del 2024.

Stando a quanto riportato da The Elec, sito web sudcoreano specializzato in tecnologia che nel tempo ha riportato diversi leak veritieri sul mondo Samsung, l'azienda di Suwon starebbe ultimando i lavori sul suo primo laptop pieghevole, che dovrebbe essere lanciato sul mercato nella seconda metà del 2024, dunque tra circa un anno.

The Elec spiega che i motivi che hanno ritardato i lavori sul device sono da ricondurre alla scarsa qualità delle cerniere per lo schermo flessibile del colosso sudcoreano. Non è dunque un caso che proprio le cerniere siano state negli scorsi anni il punto più criticato anche degli smartphone foldable della compagnia di Suwon. Tuttavia, la nuova cerniera di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 potrebbe drasticamente cambiare le carte in tavola.

A quanto pare, infatti, la cerniera "a goccia d'acqua" dei due pieghevoli si sarebbe rivelata abbastanza resistente e durevole da essere implementata anche su schermi più grandi di quello di uno smartphone, come quello di un laptop. Inoltre, essa garantisce una chiusura perfetta dello schermo su sé stesso, permettendo alla metà superiore del display di posizionarsi piatta su quella inferiore. Tale cerniera non renderebbe solo il laptop (e gli smartphone che già la usano) più resistente a urti e cadute, ma anche decisamente più sottile rispetto alle soluzioni old-gen di Samsung.

Un'altra ragione per cui, secondo The Elec, Samsung lancerà il suo portatile pieghevole già alla fine del 2024, è di tipo prettamente commerciale. Il portale coreano, infatti, spiega che il colosso coreano non vorrebbe restare indietro rispetto alla sua principale concorrente nel settore dei display pieghevoli, LG. LG ha lanciato il Gram Fold, il suo primo laptop foldable, a fine settembre, anticipando la compagnia rivale di almeno un anno. Samsung sarebbe dunque alla rincorsa di LG, e vorrebbe colmare il gap il prima possibile.