Samsung al lavoro su memorie DDR6, GDDR6 e GDDR7: che velocità!

Nonostante ci siano già problemi con le RAM DDR5, nello specifico si segnala una carenza di unità sul mercato a causa della mancanza di chip PMIC, i colossi della tecnologia si stanno già muovendo verso il nuovo orizzonte delle memorie DDR6 e non solo. Samsung sarebbe già all’opera su questi standard per il futuro, come saranno?

Stando a quanto segnalato dal portale tedesco Computerbase, in seguito al lancio ufficiale dello standard DDR5 i tecnici e ricercatori si sarebbero già spostati sullo standard di nuova generazione DDR6 dal lancio atteso per il 2025 o anche più tardi. Rispetto alla memoria DDR5, la velocità JEDEC suggerita dovrebbe raddoppiarsi a 12.800 Mbps, mentre i DIMM overcloccati raggiungeranno i 17.000 Mbps. È anche probabile che i kit DDR6 superino la barriera di 20.000 Mbps, sotto condizioni specifiche.

In aggiunta, Samsung avrebbe già rivelato i piani per lo standard GDDR6+ pensato come perfezionamento di GDDR6 non solo con un aumento delle velocità fino a 24 Gbps, ma anche con la possibilità di toccare quota 1 TB/s di larghezza di banda nel caso di GPU con bus a 320/352/384 bit, oppure fino a 768 GB/s nel caso di GPU a 256 bit.

Nella tabella di marcia del colosso sudcoreano risulterebbe esserci anche lo standard GDDR7 con velocità di trasferimento fino a 32 Gbps, tecnologia di protezione dagli errori in tempo reale e 1 TB/s di larghezza di banda nel caso di GPU con interfaccia bus a 256 bit. Per sistemi a 384 bit si parla invece di 1,5 TB/s e, infine, fino a 2 TB/s per sistemi a 512 bit.

