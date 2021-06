Samsung al lavoro su una misteriosa CPU con ex ingegneri Apple e AMD?

Dopo la chiusura del suo reparto di progettazione di CPU a causa delle basse prestazioni dei core Mongoose rispetto ai progetti ARM, il colosso sudcoreano Samsung potrebbe cambiare le carte in tavola chiedendo a ex ingegneri di Apple e AMD di entrare nel team di ricerca e sviluppo dell’azienda per progettare i futuri chipset personalizzati.

A riportare questa interessante indiscrezione è il tipster FrontTron tramite Twitter, secondo cui Samsung non sarebbe soddisfatta della nuova gamma Cortex-X progettata da ARM e dalle prestazioni offerte da tali core, prediligendo dunque l’opzione di lavorare da zero su un chip personalizzato progettato proprio dai succitati ex ingegneri del colosso di Cupertino e dalla casa di Santa Clara, uno dei quali sarebbe stato già coinvolto nello sviluppo degli ultimi chipset marchiati Mela e per tale motivo chiederebbe di usare la sua esperienza per comporre una squadra di dipendenti scelti direttamente da lui.

D’altro canto, la conferma della collaborazione tra AMD e Samsung per il nuovo chip Exynos con grafica RDNA2 lascia pensare che gli sforzi fatti per proporre tale SoC in futuro potrebbero essere utili anche per questo fantomatico, misterioso processore inedito presumibilmente in lavorazione. Trattandosi comunque di semplici rumor da parte di insider dell’industria, consigliamo di prenderli cum grano salis.

Ma restando nel mondo Samsung, altre indiscrezioni ancora danno per possibile una Developer Conference a fine 2021, occasione in cui potrebbe apparire il nuovo aggiornamento One UI 4.0 per smartphone basati su Android 12.