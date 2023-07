Samsung al lavoro su un 'nuovo' 5G con MediaTek: la velocità di upload aumenta a dismisura

Se credevate che, dopo il successo dei Galaxy S23, Samsung avrebbe collaborato solo con Qualcomm per i suoi chip e le sue tecnologie di nuova generazione, vi sbagliavate. Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Suwon ha annunciato una partnership con MediaTek per il 5G superveloce nei suoi laboratori in Corea del Sud.

La notizia arriva da Sammobile, che spiega che le due compagnie hanno già condotto dei test di upload del "nuovo" 5G nei laboratori di Samsung a Suwon, in Corea del Sud. L'obiettivo delle due aziende è quello di rivedere le tecnologie legate alla connettività 5G per aumentare la velocità di upload e di download di queste ultime, senza dover aspettare l'arrivo del 6G, che potrebbe farsi attendere ancora per diversi anni.

I risultati ottenuti da Samsung e MediaTek sono stati definiti "rivoluzionari": in termini tecnici, essi sono stati resi possibili dall'utilizzo di un network standalone 5G con Carrier Aggregation 2CC e di una antenna C-Band con tecnologia Massive MIMO. In particolare, Samsung ha utilizzato le sue antenne C-Band con tecnologia MIMO, mentre MediaTek ha contribuito con un nuovo chipset mobile basato sull'architettura M-80.

Il chipset di MediaTek è pensato per accompagnarsi come modem 5G alle CPU di smartphone, tablet e laptop e utilizza tre antenne a frequenze diverse (1,90 GHz, 3,70 GHz e 3,70 GHz) sul medesimo canale. Grazie alle tecnologie di Samsung e MediaTek, è stato possibile ottenere una velocità di upload senza precedenti, pari a 363 Mbps, di poco al di sotto della velocità massima teoricamente consentita dallo standard 5G.

L'esperimento di Samsung e MediaTek, dunque, spalanca le porte alle connessioni 5G superveloci, fornendo un hardware sia per device connessi che per antenne e ricevitori capace di aumentare la velocità della connessione fino a livello mai raggiunti prima d'ora, permettendo una stabilità senza precedenti nella trasmissione di video e livestreaming ad altissima quantità, nel gaming in multiplayer online e nelle videoconferenze.