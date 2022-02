Samsung al lavoro su One UI 4.1: permetterà di scegliere quanta RAM virtuale aggiungere

La funzione dedicata all’aggiunta di RAM virtuale sfruttando lo spazio di archiviazione disponibile su smartphone è arrivata nel 2021 anche su dispositivi Samsung che, però, si soffermavano a 4 GB aggiuntivi. Si tratta di una funzione molto utile, ma che con One UI 4.1 riceverà una grande modifica.

Detta anche RAM Plus su smartphone Samsung, questa feature con l’aggiornamento a One UI 4.1 – patch minore da One UI 4.0 che la gamma Samsung Galaxy S22 lanciata ieri otterrà al lancio – otterrà un’opzione di selezione della RAM da aggiungere alla memoria incorporata sotto la scocca. Se oggi si possono quindi utilizzare solo 4 GB aggiuntivi, prossimamente sarà possibile oltrepassare questo limite.

Scendendo nel dettaglio, come riportato dai colleghi di SamMobile si parla di 2, 4, 6 o persino 8 GB di spazio di archiviazione selezionabile come RAM virtuale, consentendo agli utenti di godere di un multitasking potenziato quando necessario. Questo piccolo, grande “asso nella manica” di One UI 4.1 arriverà sugli smartphone Samsung con l’ultima iterazione di Android installata, sia di fascia alta, sia di fascia media. Pertanto, non resta che portare pazienza e attendere l’update nel corso delle prossime settimane.

A proposito di dispositivi Samsung, la società sudcoreana ha promesso quattro anni di aggiornamenti per Galaxy Watch 4, l’ultimo smartwatch top di gamma rilasciato globalmente.