Samsung al lavoro su pannelli QD-OLED più sottili per i suoi smart TV

Lo scorso marzo Samsung ha lanciato il suo primo televisore QD-OLED sul mercato consumer, giusto due mesi dopo la presentazione nel contesto del CES 2022. Il prodotto, per quanto disponibile a un prezzo proibitivo, sembra essere particolarmente vantaggioso anche per l’azienda: si parla di una resa del 75%!

Come ripreso da Business Korea, la divisione Samsung Display ha svelato a inizio aprile 2022 come la resa del pannello QD-OLED abbia raggiunto il 75%, complice l’ottimo lavoro dei dipendenti e la bontà della tecnologia. Allo stato attuale, la società sudcoreana sta preparando 30.000 fogli di pannelli QD-OLED al mese, per un totale di circa 1 milione di unità da 55” e 65” all’anno. Insomma, cifre davvero importanti.

Tuttavia, Samsung Display potrebbe avere anche altre idee in mente: stando a quanto riportato da The Elec, infatti, gli esperti starebbero lavorando per semplificare la struttura degli schermi cosicché si utilizzino meno materiali nel processo produttivo, il quale verrebbe inoltre semplificato notevolmente. Tutto ciò porterebbe, dunque, a un aumento dell’efficienza e a una riduzione dei costi. Il televisore, nel frattempo, con tali pannelli QD-OLED semplificati godrebbe di uno spessore inferiore, ergo si aprirebbero nuove strade per la realizzazione di schermi arrotolabili o flessibili.

In poche parole, Samsung ha nel mirino un obiettivo piuttosto chiaro: semplificare i pannelli QD-OLED e realizzare molti più televisori con form factor differenti e a prezzi più competitivi. Riuscirà in questo intento? Lo scopriremo a tempo debito.

Nel frattempo, Samsung Electronics sta anche lavorando su nuove batterie per smartphone più efficienti.