Samsung al lavoro sulle prime RAM DDR5 con tecnologia HKMG

La tecnologia High-K Metal Gate (HKMG) per molti potrebbe suonare come una novità. Ebbene, questo processo di produzione di semiconduttori in realtà viene utilizzato nel mercato consumer già da diverso tempo. La stessa Samsung se ne avvale sin dai tempi del SoC Exynos 4 Quad del Samsung Galaxy S III.

Nell'industria dell'hardware informatico sempre Samsung è riuscita a introdurla nella produzione delle memorie video GDDR6 già nel 2018 e adesso i tempi sembrano essere sufficientemente maturi per applicarla alle memorie DRAM.

Questa tecnologia è in grado di fornire un grado di isolamento superiore, per ridurre al minimo la dispersione di corrente e, di conseguenza, anche il consumo energetico. Queste nuove DDR5 saranno quindi ideali per datacenter e altre attività in cui il bilanciamento energetico è considerato cruciale.

Parlando invece di specifiche tecniche, queste memorie DDR5 arriveranno a una capienza di 512 GB per modulo, con una larghezza di banda tale da consentire il trasferimento a velocità di 7200Mbps, equivalente di circa due film da 30GB a risoluzione Ultra-HD al secondo.

Per raggiungere una capienza del genere però, Samsung ha dichiarato di avere utilizzato la tecnologia TSV, o Through-Silicon Via, a connessione verticale, in grado di sovrapporre fino a otto livelli da 16 gigabit.

In attesa di scoprire l'applicazione reale di queste nuove tecnologie, vi suggeriamo il nostro approfondimento sulle memorie DDR5 di nuova generazione.