Samsung al lavoro sulle RAM del futuro: memorie da 1 TB in arrivo nel 2024

Dopo aver scoperto i primi dettagli sulle RAM DDR6 di Samsung, oggi il colosso di Suwon si è sbottonato nuovamente sulle sue memorie di nuova generazione, promettendo di raggiungere entro il 2024 un traguardo incredibile: l'azienda, infatti, vorrebbe produrre una RAM da 1 TB entro i prossimi due anni.

La notizia arriva a margine dell'annuncio delle nuove memorie RAM per server di Samsung, che saranno introdotte nei prossimi mesi in parallelo alle nuove CPU per server di Intel e di AMD. Grazie ai processori di nuova generazione, infatti, Samsung potrà mettere in commercio le sue prime memorie RDIMM/LRDIMM da 512 GB di DDR5 a 16 Gb e 24 Gb.

Il passaggio successivo dello sviluppo della tecnologia DDR5 dovrebbe invece essere il passaggio agli IC a 32 Gb, che dovrebbero permettere alla compagnia di aumentare le dimensioni delle RAM fino a 1 TB. Il primo modulo da 1 TB di RAM di Samsung, dunque, dovrebbe arrivare tra fine 2023 e inizio 2024, e sarà ovviamente destinato al settore dei supercomputer e dei server.

In futuro, invece, il rodaggio degli IC a 32 Gb e a 64 Gb per le memorie DDR5 dovrebbe permettere un salto ulteriore in avanti, aprendo a Samsung la possibilità di realizzare RAM da 2 TB o più. Addirittura, secondo Aaron Choi, Ingegnere della sezione DRAM Planning del colosso coreano, nel giro di pochi anni potrebbero diventare possibili i "primi device con decine di Terabyte di RAM".

Accanto all'aumento della capacità delle memorie, però, Samsung sta anche lavorando sulla loro velocità. La compagnia ha già annunciato che a breve introdurrà le memorie DDR5-5200 e DDR5-5600 per il mercato client, ma in futuro potrebbero arrivare anche delle RAM sensibilmente più veloci. In particolare, una collaborazione con Corsair e G.Skill dovrebbe portare, nel giro di un paio d'anni, alla realizzazione di memorie con velocità di 6800 MT/s e di 7000 MT/s.