Samsung al lavoro sulla ricarica rapida a 65W: arriverà nella serie Galaxy S21?

Già si inizia a parlare della prossima serie di smartphone top di gamma Galaxy S21 di casa Samsung: dopo i rumor di metà settembre in cui si parlava del possibile sensore 3D ToF proprietario chiamato “ISOCELL Vizion”, ora le voci si concentrano sul supporto alla ricarica rapida a 65W grazie a un nuovo, inedito caricatore.

A diffondere tale rumor è stato il sito olandese GalaxyClub, il quale ha scoperto una certificazione depositata e pubblicata dalla National Radio Research Agency sudcoreana (visibile in calce all'articolo) in cui si parla proprio di un caricabatterie chiamato EP-TA865 che, basandosi sulla numerazione come nel caso del modello precedente EP-TA845, potrebbe offrire la ricarica a 65W. Purtroppo però non sono noti molti dettagli ulteriori riguardo tale modello.

Sempre secondo GalaxyClub, questo caricatore potrebbe anche non giungere sul mercato con il Galaxy S21: per quanto sia necessario mostrare di riuscire a stare al passo di altre aziende come OnePlus, anch’essa al lavoro sulla ricarica rapida a 65W per il prossimo smartphone OnePlus 8T, Samsung vuole assicurarsi che non ci siano problemi con le batterie durante l’utilizzo di tale funzionalità. Serviranno dunque altri test prima di vedere arrivare questo caricatore assieme ai nuovi top di gamma del colosso sudcoreano.

Intanto di recente, nel corso dell’Unpacked del 23 settembre, Samsung ha annunciato la variante Galaxy S20 FE (Fan Edition) che “racchiude le funzionalità preferite dai fan a un prezzo accessibile”.