Samsung è al lavoro su smartphone con lo schermo rollable, lancio nel 2022?

Samsung potrebbe essere ufficialmente al lavoro sulla sua gamma di smartphone con lo schermo che si arrotola: dopo la pubblicazione di un brevetto al riguardo, secondo un nuovo rapporto la divisione Samsung Display sarebbe all’opera per avviare la produzione di pannello arrotolabili e scorrevoli entro la fine del 2021.

Il primo brevetto che aveva avanzato questa possibilità è stato ripreso dai colleghi di LetsGoDigital, i quali hanno anche realizzato dei fantastici render del possibile design di questo smartphone: all’occhio appare come un Galaxy S21 da 6 pollici circa, ma con tecnologia “Dual Slide” che permette di rendere il dispositivo un tablet da 8 pollici circa mediante l’estensione dello schermo.

Nelle ultime ore, però, The Elec ha pubblicato un report secondo cui il vicepresidente senior del colosso sudcoreano, Choi Kwon-young, avrebbe affermato che l’azienda punterà forte sul settore degli smartphone pieghevoli dove ora risulta il brand con lo share di mercato più elevato, offrendo però anche modelli più accessibili rispetto ai top di gamma attuali.

Di conseguenza, con ogni probabilità Samsung creerà una nuova gamma di dispositivi con tale tecnologia. Come nel caso del primo Galaxy Fold rilasciato sul mercato globale, sarà importante capire quanto costeranno, quanto durevoli saranno e quale sarà il loro costo finale al consumatore. Essendo che siamo ancora nel pieno delle prime indiscrezioni, però, consigliamo di prenderle con le pinze in attesa di novità.

Samsung Display, intanto, ha annunciato che a breve avvierà la produzione dei primi schermi OLED a 90Hz per computer portatili, da lanciare in una vasta gamma di prodotti nel corso del 2021. Rimanendo nel mondo degli smartphone rollable, invece, recentemente si è parlato molto del modello LG Rollable che però, purtroppo, potrebbe anche non arrivare sul mercato.