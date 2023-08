Samsung al lavoro su un tablet pieghevole? TM Roh sembra averlo confermato

Il 2024 potrebbe essere un anno rivoluzionario per Samsung. Non solo l'azienda di Suwon lancerà il visore per la Realtà Virtuale Samsung Galaxy VR, ma sul mercato potrebbe anche arrivare il primo tablet pieghevole del colosso coreano, che stando alle ultime informazioni comparse in rete potrebbe essere una sorta di "Galaxy Tab Fold".

La notizia arriva dall'Independent, che afferma di averla ricevuta direttamente da TM Roh, direttore della divisione Mobile eXperience di Samsung. In un'intervista a margine del lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, nonché della linea di Galaxy Tab S9, TM Roh ha spiegato che Samsung sta lavorando ad un tablet pieghevole.

Nello specifico, l'Independent riporta che Roh avrebbe detto che "i Galaxy Fold 5 e Flip 5 offrono un'esperienza innovativa, con funzioni diversificate ed esclusive che sono basate sul know-how senza precedenti che abbiamo raggiunto con cinque generazioni di dispositivi pieghevoli". D'altro canto, Samsung si aspetta grandi cose dai suoi smartphone foldable, prospettando vendite per 30 milioni di unità su scala mondiale, un numero non dissimile da quello dei telefoni "tradizionali" della serie Galaxy S.

E poi arriva la bomba: "il form factor pieghevole si espanderà ad altre categorie di prodotti, come tablet e PC, e continuerà ad essere sviluppato nei prossimi mesi". Insomma, pare proprio che Samsung stia lavorando ad un tablet e un laptop pieghevoli, che potrebbero essere messi in vendita già nei prossimi mesi. Ad aprile, un leak aveva svelato il Galaxy Z Tab di Samsung, mentre a fine 2022 si era parlato di un PC portatile Samsung "a portafoglio", che sarebbe arrivato proprio nel 2024 sul mercato.

Sempre ai microfoni dell'Independent, poi, Roh ha aggiunto che "quella dei tablet è un'ottima categoria di prodotti. Una in cui possiamo applicare il formato pieghevole senza troppi problemi. Perché siamo così convinti del futuro roseo dei foldable? Perché questo formato è da sempre parte dell'esperienza storica umana, dalla lettura dei libri all'uso dei quaderni. Le persone aprono i libri e i quaderni per leggere e scrivere. Quando non vengono usati, libri e quaderni possono essere chiusi, così da diventare più compatti e facili da trasportare. È parte del comportamento umano".