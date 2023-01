Samsung al lavoro sul Z Fold5: avrà uno slot per l'S-Pen e processore a 4nm?

Nel giorno in cui Samsung si è lasciata sfuggire la data di presentazione del Galaxy S23, emergono anche i primi rumor sul Galaxy Z Fold5, il quinto modello della serie di smartphone pieghevoli che presumibilmente sarà svelato in estate.

Secondo quanto affermato dalla testata vietnamita The Pixel, il pieghevole dovrebbe sfoggiare delle modifiche significative rispetto al suo predecessore. Innanzitutto, al suo intero potrebbe trovare spazio un processore completamente nuovo basato sul processo produttivo a 4nm. Ma non è tutto, perchè si parla anche dell’integrazione di uno slot per l’S-Pen, che abbiamo già visto all’opera nel Galaxy S22 Ultra.

The Pixel afferma che il prototipo del Galaxy Z Fold5 preparato da Samsung si baserebbe su un nuovo processore denominato Qualcomm Snapdragon 989 5G assemblato con processo produttivo a 4nm. Si tratta di una prima assoluta, dal momento che mai prima d’ora si era parlato si questo chipset, che ancora non è stato annunciato ufficialmente da Qualcomm.

In precedenza ET News aveva pubblicato un rapporto simile in cui affermava che il Fold5 potrebbe utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 2, e non sappiamo quale dei due leak corrisponda alla realtà.

Il foldable dovrebbe anche essere più spesso (6,5mm piuttosto che 6,3mm) e potrebbe pesare di più rispetto al predecessore: questo incremento di spessore potrebbe essere giustificato proprio dalla presenza dello slot per l’S-Pen.

Altri rumor emersi in passato hanno parlato di una tripla fotocamera posteriore ISOCELL GN3 da 50 megapixel ed una lente frontale da 12 megapixel, ma nel nuovo report non sono emerse conferme in merito.