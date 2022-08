Samsung, leak anticipa un tablet pieghevole: potrebbe arrivare a inizio 2023

L'annuncio di Galaxy Z Fold e Z Flip 4 è ormai dietro l'angolo, dal momento che il prossimo Samsung Galaxy Unpacked è programmato per il 10 agosto. Tuttavia, pare che a inizio 2023 potrebbe arrivare sul mercato anche un altro dispositivo pieghevole di casa Samsung, del tutto diverso dai due smartphone foldable in uscita la prossima settimana.

A quanto pare, infatti, Samsung potrebbe lanciare un tablet pieghevole come parte della lineup S9 del prossimo anno, stando a quanto riporta Naver. Lo scorso anno, Samsung ha lanciato i Galaxy Tab S8 nel mese di febbraio, perciò è possibile che il primo tablet foldable dell'azienda arrivi a febbraio 2023.

In effetti, il colosso coreano sta sperimentando con dei tablet pieghevoli e dei form factor misti tra smartphone, tablet e laptop in grado di piegarsi e "allungarsi" per scorrimento già da diversi anni, mentre allo scorso CES l'azienda ha mostrato diversi concept di device pieghevoli tra cui figuravano proprio alcuni tablet e portatili foldable, alla stregua del Galaxy Z Flip e del Galaxy Z Fold.

Al momento, il leak non ha spiegato quale sarà il form factor del tablet, anche se l'idea rimane quella di garantire uno schermo di grandi dimensioni in un form factor compatto da piegato. In tal senso, è possibile che Samsung decida di adottare un formato "a portafoglio" simile a quello del Galaxy Z Fold 4.

In ogni caso, vi invitiamo a prendere l'indiscrezione con le dovute cautele: negli scorsi mesi sembrava quasi certo che Samsung avrebbe lanciato lo smartphone scorrevole N4, che però sembra essere stato accantonato dall'azienda di Suwon. Al contempo, complice un mercato tablet in continuo calo, è difficile capire se un Galaxy Tab S9 pieghevole, dunque con un costo più elevato rispetto alla controparte standard, possa risultare appetibile per il grande pubblico.