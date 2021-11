Samsung, un leak svela tutti i device del 2022: ci sono anche Galaxy Tab 8 e Watch 5

Samsung sembra essere caduta vittima di alcuni leak piuttosto importanti nell'ultimo periodo: poco più di una settimana fa erano infatti trapelati online nomi e finestre di lancio degli smartphone Samsung del 2022, e nel giro di poche ore erano stati rivelati anche i chipset di tutti i device Samsung Galaxy del prossimo anno.

A quanto pare, il tipster FronTron e il portale The Elec sarebbero entrati in possesso di un documento simile a quelli emersi in rete nelle scorse settimane, ovvero una lista di tablet, PC e dispositivi indossabili di Samsung, sempre tutti in uscita nel 2022. Questa seconda lista completa quella della settimana precedente, che trattava quasi unicamente gli smartphone, e fornisce un'idea molto chiara della lineup del colosso coreano per il prossimo anno.

Le informazioni più interessanti riguardano sicuramente il Galaxy Tab S8, al centro dei rumor ormai da qualche mese: in particolare, il documento sembra confermare l'esistenza di Samsung Galaxy Tab S8 Lite, che però uscirà solo a fine 2022, probabilmente per non ridurre le vendite del resto della lineup di tablet dell'azienda. A inizio 2022 usciranno invece il Galaxy Tab S8, il Tab S8+ e il Tab S8 Ultra, che potrebbero arrivare insieme nel primo o nel secondo trimestre del prossimo anno.

In termini numerici, però, lo scettro va sicuramente a Galaxy Tab A8 e Galaxy Tab A7 Lite, in uscita nel 2022 ma senza una finestra di lancio precisa: ciascuno dei due tablet sarà prodotto in ben 11 milioni di copie, che compongo in totale i due terzi della produzione di tablet di Samsung per il 2023. L'altro 33% della produzione, invece, sarà diviso sui quattro modelli di Tab S8, il cui prezzo piuttosto elevato potrebbe scoraggiare alcuni acquirenti, spingendoli verso le soluzioni di fascia medio-bassa.

Accanto alla conferma dei laptop come il Galaxy Book 2 Pro anche in versione 5G, il Galaxy Chromebook Go e il 2-in-1 Galaxy Book 2 Pro 360, troviamo lo smartwatch Galaxy Watch 5 e le cuffie in-ear Buds Pro 2 e Live 2: tutti i dispositivi wearable sono in uscita nella seconda metà del 2022, e saranno prodotti in massa, il che significa che Samsung è convinta che potranno facilmente conquistare il mercato. Al momento, comunque, il colosso coreano non ha ancora parlato ufficialmente di nessuno dei tre device indossabili.