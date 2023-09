Samsung, la linea FE è viva e vegeta: in arrivo anche Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE

Il lancio dei Galaxy Tab S9 di Samsung risale alla fine di luglio. Nonostante la nuova generazione di tablet sudcoreani sia appena arrivata sul mercato, Samsung starebbe per presentare i Galaxy Tab S9 FE e le nuove earbuds Galaxy Buds FE: i tre dispositivi sono recentemente stati protagonisti di una serie di leak comparsi in rete.

Partiamo dai tablet: la lineup Galaxy Tab S9 FE comprenderà due dispositivi, ovvero Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+. Entrambi i tablet saranno offerti sia in versioni Wi-Fi only che in variante 5G con alloggiamento per la SIM. Secondo il tipster Sudhanshu Ambhore, i due tablet saranno disponibili in quattro colori, ovvero Grey (Grigio Scuro), Silver (Grigio Chiaro), Light Pink (Rosa Chiaro) e Light Green (Verde Chiaro).

Per quanto riguarda i tagli di RAM e di memoria dei due tablet, invece, il leaker prevede che Samsung Galaxy Tab S9 FE avrà 6 GB o 8 GB di RAM, rispettivamente accompagnati da 128 GB e 256 GB di storage. Al contempo, Samsung Galaxy Tab S9 FE+ verrà lanciato nelle varianti 8/128 GB e 12/256 GB.

Invece, il portale GizmoChina riporta che i due tablet avranno un SoC Samsung Exynos 1380 e Android 13 come proprio sistema operativo. Il Galaxy Tab S9 FE+ arriverà inoltre con un'enorme batteria da ben 9.800 mAh e con un display da 12,4", mentre il Galaxy Tab S9 FE "base" avrà uno schermo da 10,9". Infine, entrambi i dispositivi supporteranno la ricarica rapida a 45 W.

Infine, le Galaxy Buds FE sono state svelate dal portale Galaxy Club, che spiega che le cuffie saranno il primo dispositivo della Fan Edition delle Galaxy Buds, sostituendo, almeno per quest'anno, la linea numerata di cuffie in-ear di Samsung. Galaxy Club ha anche diffuso delle immagini dei dispositivi, che trovate in calce a questa notizia.

Stando alle immagini, il design delle Galaxy Buds FE sarà identico a quello delle Galaxy Buds+, ma presenterà anche degli accorgimenti per rendere più "stabili" le cuffie all'interno dell'orecchio. Il case di ricarica, invece, sarà modellato sulla base di quello delle Galaxy Buds 2 e sarà compatibile sia con la ricarica wireless che con quella cablata via USB-C. Infine, sembra che Samsung fornirà due coppie di gommini insieme alle cuffie, rispettivamente con taglia S/M e M/L.

È assai probabile che tutti e tre i prodotti vengano lanciati nel corso dell'autunno, forse nel corso di un evento Samsung Unpacked dedicato proprio ai dispositivi della linea FE: accanto ai Galaxy Tab e alle Galaxy Buds, infatti, il colosso coreano dovrebbe presentare anche Samsung Galaxy S23 FE nelle prossime settimane.