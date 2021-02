Samsung, ecco la lista di smartphone e tablet che riceveranno 4 anni di aggiornamenti

Molti utenti si chiedono “ma fino a quando durerà il mio smartphone/tablet?”, preoccupandosi anche di aspetti più tecnici come la disponibilità di aggiornamenti di sicurezza. Ebbene, ora i possessori di dispositivi Samsung potranno avere una risposta dato che l’azienda ha aggiornato l’elenco ufficiale dei prodotti aggiornati per i prossimi 4 anni.

La lista completa vede innanzitutto come protagoniste le tre serie ammiraglia, ovvero tutti i dispositivi pieghevoli Fold e Flip usciti fino a oggi sul mercato, i modelli serie S da S10 a S21 e la serie Note dalla variante Note 10 all’ultima Note 20 Ultra 5G top di gamma. Seguono poi gli smartphone A10 che vanno dalla fascia bassa a quella medio-alta, per infine parlare anche dei prodotti XCover e Tab. L’immagine in calce all’articolo vi mostrerà, comunque, tutti i nomi interessati.

Tutti questi dispositivi riceveranno tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di patch di sicurezza; Samsung si unisce a Google, dunque, tra i brand con politiche aziendali riguardanti gli update particolarmente ampie. Considerato che la sicurezza degli smartphone sta diventando sempre più importante, vedere i maggiori marchi del mercato agire di conseguenza per il bene degli utenti è certamente un bel segnale.

A proposito di dispositivi Samsung, il colosso sudcoreano ha qualche nome importante in arrivo nel 2021: in primis lo smartphone Galaxy A72 di fascia medio-alta, di cui recentemente sono trapelati render ufficiali e scheda tecnica, ma anche i due nuovi tablet S7 Lite e A7 Lite.

Ma il lavoro dell’azienda non si ferma qui, come dimostrano alcuni video diffusi online riguardanti gli occhiali per la realtà aumentata Samsung Glasses Lite.