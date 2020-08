Samsung, la lista ufficiale dei modelli che saranno aggiornati per tre anni

Samsung aveva già annunciato qualche settimana fa che alcuni suoi smartphone e tablet avrebbero ricevuto aggiornamenti per tre generazioni. Tuttavia, in pochi si aspettavano che la società sudcoreana avrebbe esteso l'iniziativa a 38 modelli.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e come confermata dalla stessa Samsung tramite il sito Web Newsroom, i modelli che riceveranno aggiornamenti per tre generazioni di Android sono i seguenti.

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20;

Galaxy S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite;

Galaxy Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10+ 5G, Note 10+, Note 10 5G, Note 10, Note 10 Lite;

Galaxy Z Fold 2 5G, Z Fold 2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold;

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G;

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite.

Da notare il fatto che l'azienda sudcoreana descrive update per tre generazioni di Android a partire dal lancio sul mercato degli smarpthone. Questo significa, ad esempio, che, se Samsung rispetterà le promesse, la gamma Galaxy Note 20 dovrebbe ricevere Android 11, Android 12 e Android 13. C'è chi parla anche di Android 14, ma quello si vedrà in futuro. In ogni caso, si tratta sicuramente di un'iniziativa interessante da parte di Samsung, in quanto garantisce agli utenti una maggiore durata in termini di supporto software.