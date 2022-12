Samsung sempre più lontana dagli Exynos: al lavoro su un nuovo processore per smartphone?

Un nuovo rapporto pubblicato in rete riferisce ancora una volta che Samsung avrebbe intenzione di allontanarsi dai chip Exynos per i propri smartphone con un nuovo processore sviluppato in house.

La divisione Mobile Experience del colosso coreano infatti avrebbe formato un nuovo team per sviluppare AP, sotto la supervisione del vicepresidente esecutivo Choi Won-joon. L’obiettivo di questo team sarà probabilmente di sviluppare nuovi processori da utilizzare nelle future generazioni di smartphone, un chiaro sintomo di come il produttore voglia allontanarsi (definitivamente?) dagli Exynos che sono stati criticati per le scarse prestazioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, con la nuova serie Galaxy S23 in arrivo nel 2023 Samsung dovrebbe utilizzare i chip Snapdragon, ma a lungo termine l’obiettivo è di adottare un approccio simile a quello di Apple, i cui AP sono lodati dagli utenti per prestazioni ed efficienza energetica.

La divisione MX di Samsung anche condividerebbe la delusione degli utenti per gli Exynos, sia sotto il profilo prestazionale che termico. La scelta di Choi Won-joon non è casuale: il dirigente ha lavorato in Qualcomm prima di entrare in Samsung nel 2016, dove è anche a capo del team di ricerca e sviluppo dei prodotti di punta e della divisione che si occupa di strategia tecnologica.