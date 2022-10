Samsung, manca poco a presentazione One UI 5: reveal completo il 12 ottobre

Giusto qualche giorno dopo l’arrivo di One UI 5 in beta su Samsung Galaxy S20, la società sudcoreana ricorda che domani, 11 ottobre 2022, si terrà la presentazione di One UI 5.0 durante la Samsung Developer Conference 2022. In tale occasione scopriremo tutte le novità del prossimo aggiornamento custom dell’interfaccia proprietaria.

La sessione della SDC 22 intitolata “What's new in One UI 5” si terrà alle 20:30 ore italiane e sarà l’occasione giusta per scoprire le funzionalità inedite proposte da Samsung nell’update ad Android 13. Dalla pagina ufficiale si legge: “One UI 5 porta la personalizzazione e la produttività a un livello superiore. Esplora le nuove funzionalità che ti consentono di creare un'esperienza Galaxy che rifletta il tuo stile personale e ti aiuti a fare di più su tutti i tuoi dispositivi, ovunque e in qualsiasi momento”. A tenere la conferenza sarà Hyun Kim, capo del gruppo Core UX per Samsung Mobile.

Ricordiamo dunque che entro fine anno l’aggiornamento diventerà ufficialmente disponibile su alcuni smartphone top di gamma di casa Samsung, in primis le serie Galaxy S22 ed S21, oltre ai pieghevoli Z Fold e Z Flip di quarta e terza generazione. Nel contesto della SDC 22, con ogni probabilità, scopriremo anche la roadmap ufficiale che guiderà lo sviluppo di One UI 5 basato su Android 13 nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo, Samsung ha confermato l’arrivo di Tizen su TV di terze parti entro fine 2022.