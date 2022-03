Samsung manda in pensione gli LCD in anticipo: all-in su Quantum Dot?

Dopo i primi segnali sullo stop di Samsung ai pannelli LCD, potrebbe essere arrivato il momento dell'addio definitivo, con un leggero anticipo rispetto alle previsioni.

Un mercato, quello dei pannelli LCD, che probabilmente Samsung ha temporeggiato ad abbandonare per via del suo ruolo strategico soprattutto nelle porzioni più basse del mercato. Tuttavia il suo crescente impegno nello sviluppo di tecnologie di ultima generazione come Neo QLED e QD-OLED, potrebbe aver spostato definitivamente il focus del colosso sudcoreano.

Samsung Display, un tempo, era il principale produttore globale di pannelli LCD come OEM, poi superato da aziende come LG prima, e poi con BOE e CSOT, produttori cinesi ormai protagonisti stabili sul mercato. In realtà, i piani iniziali di Samsung prevedevano il blocco alla produzione già nel 2020, ma l'aumento sostanziale dei prezzi sul mercato ha portato il produttore a riconsiderare la propria tabella di marcia fino a questo momento. Stando a quanto emerso, infatti, il prezzo medio di un singolo pannello da 32 polli è sceso del 64%, contribuendo a convincere Samsung che i tempi fossero ormai maturi per l'uscita di scena.

Ora la produzione dovrebbe fermarsi entro giugno, in anticipo di almeno mezzo anno sull'ultima roadmap. Di conseguenza, Samsung Display potrà focalizzarsi con maggiore intensità sui derivati della tecnologia Quantum Dot, acquistando presumibilmente da terzi i pannelli LCD di cui avrà bisogno in questa fase di transizione.

Curiosamente, la prima azienda a presentare i pannelli QD-OLED è stata Sony, ma non dovrebbe mancare molto per le prime proposte commerciali di Samsung.