Samsung e Mastercard al lavoro su una carta di credito con lettore di impronta digitale

Samsung oggi non solo ha superato ogni record di velocità 5G ma ha anche annunciato che produrrà, in collaborazione con Mastercard e System LSI Business, una carta di credito biometrica che include uno scanner di impronte digitali integrato, con l’obiettivo di garantire la sicurezza più elevata possibile nei pagamenti.

Secondo quanto riportato anche da PhoneArena, questa nuova carta di credito funzionerà esattamente come le altre proposte da Mastercard, ma con la grande novità che al posto di inserire il PIN digitandolo con i tastierini del POS basterà utilizzare la propria impronta digitale.

Sicuramente è una prospettiva alquanto interessante, come spiegato anche dal colosso sudcoreano tramite il comunicato stampa ufficiale: “La capacità di autenticazione biometrica consente interazioni più sicure con punti di contatto fisici ridotti eliminando la necessità di inserire un PIN su una tastiera. Inoltre, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle carte di credito attualmente disponibili verificando l'identità del titolare della carta tramite un'impronta digitale univoca”.

Al momento non sono noti molti dettagli oltre al fatto che il chipset di sicurezza sarà sviluppato da System LSI Business di Samsung e che la carta sarà utilizzabile in qualsiasi terminale compatibile con Mastercard. Infine, l’azienda distribuirà tale prodotto per la prima volta nel mercato casalingo in Corea del Sud entro la fine del 2021, ma c’è una maggiore probabilità di vederlo in mano ai consumatori a partire dal 2022.

Rimanendo sempre in tema Samsung, uno dei dispositivi più attesi per il 2021 è lo smartphone Galaxy A22 5G, il modello più economico al mondo con supporto alla rete mobile di quinta generazione.